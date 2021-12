Maaike fant troen på en mirakuløs måte: “Plutselig innså jeg: dette er jo sant, og jeg tror på det her!”

“Helt til jeg fant troen, hadde jeg et litt forvrengt syn på Gud og kirken. Jeg tenkte da hovedsakelig på historiene om overgrep og pålagte regler. Jeg visste ikke at Jesus døde for kjærligheten til våre synder, bare at folk tilbad og at de da måtte gi penger til kirken. Ingen i nettverket mitt trodde. Selv var jeg dypt inne i New Age-bevegelsen. Jeg drev med healing og la tarotkort. Men jeg følte meg bare verre og verre for hver gang jeg ga en “healing””. Jeg klarte vel ikke helt å forstå hva sannheten var? I privatlivet skjedde det også en del vonde ting som bare ble verre og verre. Jeg led virkelig. Det var rundt påske at jeg begynte å skjønne litt: var det ikke også noe med at Jesus led, da? Jeg ble litt nysgjerrig på det. Jeg gjorde ikke noe med det med én gang, men jeg søkte litt ubevisst etter Gud, og så åpenbarte han seg for meg til slutt.

Psykiatrisk institusjon

En uke etter at jeg stilte det spørsmålet om Jesus, fikk jeg plutselig en melding på Instagram fra en som sa at tarotkort var demoniske. Samme uke fikk jeg en bok om healing og demoner. Det var da nysgjerrigheten min virkelig ble vekket. Jeg kom over et nettsted som fikk frem hvem Jesus er, og hva Han har gjort for oss. Og i øyeblikket jeg leste det, kjente jeg at hjertet mitt åpnet seg og det var da jeg skjønte: Dette er sant, jeg tror på det her. Utrolig nok visste jeg at Gud eksisterer, at Jesus eksisterer. Samtidig tenkte jeg også at jeg burde legge meg inn på institusjon, for jeg kjente ingen som trodde på Gud.

Et par dager senere gikk jeg i en park og ba; Gud, kan du hjelpe meg – for jeg visste såklart ikke hvordan jeg skulle be. Kort tid etter kom en kvinne bort til meg og spurte: Kan jeg be for deg? Det var så spesielt. Etter det var jeg på utkikk etter en kirke, og havnet ganske snart i en liten menighet i byen min. Menneskene var så åpne, og jeg følte meg hjemme med én gang.

Bygget opp i tro

Kort tid etter, hørte jeg om New Faith Network. Jeg ble prøvemedlem og syntes umiddelbart at det var en lettelse sammenlignet med andre strømmetjenester. Her var alle disse menneskene som også trodde og som snakket om hva Gud hadde gjort i livene deres, i serier som Ryggsekken og Opprinnelsen. Det har hjulpet, og fortsetter å hjelpe meg masse! Det er mange flere kristne som hører Herrens røst og følger Hans ledelse gjennom prøving og feiling. Jeg kan identifisere meg med det, og jeg synes det er håpefullt at det ikke trenger å være perfekt, men at jeg heller kan lære og vokse. Det bygger meg virkelig opp i troen.

I tillegg er det jo supre kristne serier som The Encounter og filmer om Bibelen som virkelig rører meg. Hver og en av dem styrker virkelig forholdet mitt til Herren. Det er også veldig fint at det blir tatt høyde for rare ting i alt på kanalen, sånn at man ikke trenger å bli utsatt for ting som kan skape avstand fra Gud.

Sofagris

Nå har jeg vært hjemme i nesten et og et halvt år på grunn av “lang-covid”. Som en konsekvens av det har jeg hatt mye tid med Gud, og jeg kunne se mye på New Faith Network. Jeg kunne ha blitt en skikkelig sofagris, men nå har jeg jo fått alle slags muligheter til å vokse i troen og tilliten til Gud. Jeg er nylig tilbake i jobb for et par timer av gangen, men jeg ser fortsatt på New Faith Network hver dag og kommer til å fortsette med det i tiden framover.”

