Topp 5 hjertevarmende filmer å se på kalde dager

Blir du rød på nesa straks du titter ut av døra? Har du allerede rotet rundt i klesskapet etter den tykkeste ullgenseren? Da vet du at sommeren er over. Nå er det på tide å nyte de kalde høstdagene. Heldigvis er det en veldig enkel løsning på dette! Det er så mye å glede seg over på denne tiden av året. Det kan være en varm kopp kakao, sette frem levende lys overalt og finne frem koseklærene. Men det beste du kan gjøre er å krype opp i sofaen under et varmt teppe og se en god film. Vi anbefaler disse fem filmene på New Faith Network som vil hjelpe deg gjennom de kalde og mørke høstdagene som kommer.

Denne vakre filmen utspiller seg på 1940 -tallet og følger Lou og hennes yngre bror Oz. Etter en tragisk ulykke må de forlate New York og bo hos sin bestemor på hennes gård. Mens hun bor på gården, drømmer Lou om å følge i sin fars fotspor som forfatter mens bestemoren prøver å stoppe et kull- og gasselskap fra å ta gården fra henne.

19 år gamle Hannah får sitt livs sjokk da hennes foreldre avslører at hun faktisk er adoptert…. etter et mislykket abortforsøk. Forvirret og sint søker Hannah seg til Jason, hennes eldste venn for støtte. Oppmuntret av sin eventyrlystne ånd bestemmer Hannah seg for å bli med vennegjengen på en biltur, og legger ut på en reise for å oppdage hennes skjulte fortid samt finne nytt håp for fremtiden.

På grunn av desperat behov for penger og med et håp om å få foreldreretten over sin datter, bestemmer James seg til å foreta en levering mot kontant betaling, uten å stille spørsmål. Leveringen viser seg å være to jenter, som en del av en menneskehandel. James bestemmer seg for å redde jentene og blir samtidig forelsket i en av dem.

4. The Book of Esther (tilgjengelig fra 8 Oktober)

Det gode kjemper mot det onde i denne tidløse fortellingen om historien om dronning Ester. Kong Xerxes er under press for å finne en dronning og med råd fra sin rådgiver Mordecai faller valget på Esther som er jøde, valgt for sin skjønnhet og vennlighet. I det skjulte legges det en plan for å bli kvitt jødene Haman, og Esther kan bare redde folket sitt ved å risikere sitt eget liv.

I denne filmen følger vi de tre venninnene Emily, Ashley og Jessica etter at de er ferdige på høyskole. Vi følger de i jakten på sine drømmer, skuffelser og utfordringer i livet. Skaff deg en stor sjokolade, og nyt denne fantastiske filmen!

