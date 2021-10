Hvor er Gud i alt det vonde?

Når du mister moren din eller blir mobbet, hvor er Gud? I den nye dokumentarserien, kalt Ryggsekken, hører vi de gripende historiene om fire mennesker som har opplevd mye vondt i livet, men som likevel valgte å tro og stole på Gud. Den første episoden slippes 20. oktober på New Faith Network, med nye episoderhver onsdag.

I Ryggsekken hører vi historien om kristne med inspirerende historier. “Hver person bærer en ryggsekk fylt med bagasje fra fortiden,” sier Els Griffioen, produsent av serien. “Noen mennesker har valgt å åpne «ryggsekken» og dele innholdet med Gud. De blir ikke lenger tynget av vekten fra fortiden, for Guds hjelpende hånd støtter dem og gjør ryggsekken lettere å bære.” I hver episode forteller noen sitt vitnesbyrd ved hjelp av gjenstander fra ryggsekken som symboliserer en periode i livet. Vi hører hva de har opplevd og hvordan de har følt støtte fra Gud.

Møt gjestene

I den første sesongen hører vi historien om Kim Dánial, en berømt kristen Tik-Tok-er som slet med anoreksi og mobbing. Tania Michelet, en kjent forfatter som bodde i Afrika, mistet moren ganske ung og fikk mye oppmerksomhet fra dåpen i 2019. Anne-Sissel Bergum, som opplevde en vanskelig barndom, hadde en nær døden opplevelse og fant meningen med livet. Og sist, men ikke minst, Chris Duwe, som skriver musikk og barnebøker og drar på tur med buktalerdukker for å spre Guds kjærlighet til andre.

Prisvinnende norsk filmskaper Morten Haslerud er regissør for serien. Els Griffioen forteller: ‘Vi er veldig imponert over resultatet av denne serien, og vi håper det vil inspirere mange mennesker i deres forhold til Gud.’

Den første episoden av Ryggsekken kommer 20. oktober på New Faith Network, nye episoder følger hver onsdag. Denne kanalen kan du prøve gratis de første 14 dagene!

Om New Faith Network

New Faith Network er en kristen online streamingtjeneste med hundrevis av filmer og serier, som God Bless the Broken Road, Heartland, Like Dandelion Dust og Rising Free. Det er et trygt miljø for hele familien, med historien om Jesus i kjernen. Tjenesten er tilgjengelig på www.newfaithnetwork.com, på mobile enheter og på SmartTV. Etter en gratis prøveperiode betaler abonnenter 89 kr per måned eller 890 kr i året.

For mer informasjon, besøk: newfaithnetwork.com. Følg New Faith Network på Instagram og Facebook @newfaithnetworknorway.