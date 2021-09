Opprinnelsen: en helt ny, norsk serie på New Faith Network

Opprinnelsen er en helt ny, norsk serie.

Sunniva Gylver, Anne Christiansen, Thomas Åleskjær og Olav Fykse Tveit i ny dokumentarserie ‘Opprinnelsen’

Hvordan er det å leve et liv med Jesus? I den nye dokumentarserien Opprinnelsen hører vi de ærlige livshistoriene til fire kjente kristne ledere: Sunniva Gylver, Anne Christiansen, Thomas Åleskjær og Olav Fykse Tveit. Vi hører hvordan og når de kom til troen, om de noen gang sto overfor tvil, og hvorfor de fortsetter å tro og fortelle andre om evangeliet. Se den første episoden på New Faith Network!

Med sitt oppdrag om å inspirere kristne globalt gjennom trosbasert underholdning, har New Faith Network vokst til å bli den største kristne streamingtjenesten i Norge. Plattformen tilbyr en stor samling av filmer og serier som reflekterer over kristne verdier, som alle er garantert fri for banning, nakenhet og vold. Machiel Copier, sjefredaktør i New Faith Network, minnes hvorfor strømmetjenesten startet i utgangspunktet: «Vi innså at selv om mange kristne elsker å se på trosbaserte filmer og serier, har vanlige plattformer som Netflix bare en håndfull av kristne titler. Vi opprettet derfor New FaithNetwork, med historier om tro, håp og kjærlighet, som inspirerer kristne, og som er i tråd med deres verdier. ”

Opprinnelsen

Filming av Opprinnelsen, her med Anne Christiansen

Dokumentarserien Opprinnelsen er New Faith Network’s første uavhengige produksjon i Norge. Hver episode forteller en ærlig og oppmuntrende livshistorie om en kristen leder. Vi lærer om opprinnelsen til deres tro, hvordan den utviklet seg gjennom årene og hvorfor de gjør det de gjør. Dette resulterer i sårbare portretter og slående samtaler. Livet har ikke vært lett for noen av dem. Deres tro på Gud er inspirerende. “Serien fremhever hvordan tillit til Gud kan hjelpe oss til å holde ut gjennom alle livets utfordringer og fullstendig forandre oss”, sier seniorprodusent Els Griffioen.

Møt deltagerne

I den første episoden møter vi Olav Fyske Tveit. Olav er en luthersk teolog og biskop. Siden 2020 er han president i Biskoprådet i Den norske kirke. Fra 2010 til 2020 var han generalsekretær i World Council of Churches, verdens største økumenistiske organisasjon med over 500 millioner medlemmer over hele verden.

Olav Fyske Tveit

I andre episode møter vi Sunniva Gylver. Hun er en luthersk prest, forfatter av bøker som Åpen himmel og Kunsten å bruke følelser, og mange trosbaserte programmer på norsk tv, som Nåde den som tror på TV2. Hun var den første kvinnen som snakket i en norsk moske.

Sunniva Gylver

Anne Christiansen er forkynner og grunnlegger av Jesus Kvinner, en organisasjon som arbeider for er å være en mobilisering av jenter i alle aldre til byggingen av Guds rike, i hjem og familie, samfunnsliv og menighetsliv, samt ungdomsbevegelsen Jesus Revolution, opptatt av å bringe evangeliet til studenter og yngre publikum.

Anne Christiansen

Thomas Åleskjær er sønn av predikant Åge Åleskjær. Han er prest og driver Oslos kristne senter. Han er veldig optimistisk om kirken i Norge og har medført positive endringer i de mer konservative sidene ved det norske kristne samfunnet.

Thomas Åleskjær

Vi håper at deres åpne og kraftfulle vitnesbyrd inspirerer alle der ute til å utvikle et personlig forhold til Jesus og gjøre en forskjell i sine egne lokalsamfunn. Fra 1. september vil en ny episode av Opprinnelsen bli utgitt på newfaithnetwork.com hver uke

Om New Faith Network

New Faith Network er en kristen online streaming tjeneste med hundrevis av filmer og serier, som God Bless the Broken Road, Heartland, Like Dandelion Støv og stiger gratis. Det er et trygt visningsmiljø for hele familien, med historien om Jesus i kjernen. Tjenesten er tilgjengelig på www.newfaithnetwork.com, på mobile enheter og på smart -TV -er. Etter en gratis prøveperiode betaler abonnenter 89 KR per måned eller 890 KR i året.

For mer informasjon, besøk: newfaithnetwork.com. Følg New Faith Network på Instagram og Facebook, @newfaithnetworknorway