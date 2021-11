De beste julefilmene du kan se i år!

Kan du allerede høre juleklokkene ringe? Julesesongen er her! Og alt du ønsker deg på denne tiden av året er… julefilmer, ikke sant? På New Faith Network kan du se massevis av julefilmer, og enda flere kommer! Her er alle filmene vi bør se for å kjenne litt på tro, håp og kjærlighet denne julen.

Dette er en vakker julefilm som alle bør se. Ni år gamle Rose ble forlatt ved fødselen og vokste lykkelig opp i det koselige barnehjemmet Greenwoods. På grunn av en tragedie blir hun overført, rett før jul, til et mindre hyggelig barnehjem. Den strenge rektoren, Mr. Crampton, sørger for at ethvert barn som bryter reglene, blir straffet. Rektoren er ekstra streng mot Rose. Men …julen er rett rundt hjørnet, og det betyr at det er tid for mirakler. Denne filmen gir oss alle de nostalgiske, håpefulle følelsene vi ønsker fra en julefilm!

Når dagene blir mørkere, bør filmene lyse opp. Og hva lyser vel bedre opp enn kjærlighet? I denne romantiske filmen møter vi en mekaniker og en overarbeidet bankansatt. På grunn av et uhell blir de tvunget til å tilbringe juleferien sammen, innelåst i et bankhvelv. Men ting tar en uventet vending, og de lærer begge at drømmer er verdt å leve og kjempe for. Høres dette ut som den perfekte julefilmen? Det er fordi den er akkurat det!

Christmas for a Dollar, som er basert på en sann historie, er en høytidsklassiker om en familie som finner ut hva som virkelig gir glede og kjærlighet i julen. Handlingen foregår midt i den store depresjonen og Kamp-familien har slitt siden fru Kamp døde alt for tidlig. De eldste barna gjør sitt beste for å ta vare på familien, men de yngste barna, inkludert Norman og lille Ruthie, kjemper mot en dyster fremtid fremfor seg. Med økonomiske problemer på grunn av Normans kamp mot polio, forventer ikke søsknene seg gaver til jul. Men de vil snart oppdage at julens ånd er uvurderlig. En flott film å se med hele familien!

Julen handler om en mirakelbaby, men når Alison, som jobber for barnevernet, og politibetjent Brock finner en baby som ligger i en julekrybbe i kirken, vil det kreve et mirakel bare å få dem til å slutte og krangle. Kan julens magi hjelpe denne babyen med å finne et hjem – og kanskje til og med hjelpe Alison og Brock til å se hverandre i et annet lys? Hvis du har behov for å komme deg vekk fra alt julestresset, ta deg tid til å nyte denne fantastiske og morsomme julefilmen.

